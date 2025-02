Tu chiamala se vuoi, emergenza!

Sono solamente 14 i giocatori che il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha a disposizione per la partita contro l'Inter di domani sera e tra l'altro tre di questi non stanno nemmeno benissimo.

Fiorentina rivoluzionata

Il mercato ha rivoluzionato questa squadra, i nuovi non sono schierabili per la prosecuzione del match contro i nerazzurri, quelli che sono stati ceduti, ovviamente, sono da altre parti. E allora il tecnico dovrà fare di necessità virtù, almeno per questa gara.

I tre che non stanno bene

Dicevamo che tre di questi non stanno nemmeno bene. Si tratta di Danilo Cataldi e Andrea Colpani, che i viola stanno cercando di recuperare dai rispettivi infortuni che non gli hanno permesso di esserci contro il Genoa, e Yacine Adli che ha una caviglia non messa bene.

Alla fine ci dovrebbero essere tutti ma non certo nelle migliori condizioni possibili e immaginabili.