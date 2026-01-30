Corriere Fiorentino: Difesa in ginocchio, ma è stallo sul centrale
Occhi soprattutto sul calciomercato nelle pagine del Corriere Fiorentino. Il quotidiano locale, a pochi giorni dalla fine della sessione invernale, fa il punto sulle carenze di questa Fiorentina, soprattutto nel reparto arretrato.
La difesa viola
A pagina 13 il Corriere analizza il pessimo rendimento della linea arretrata della Fiorentina: “La difesa in ginocchio” e poi ancora nel sottotitolo “Allarmanti i dati dei gol subiti. Solo 6 gare su 31 a porta inviolata”.
Mercato
In taglio basso il Corriere Fiorentino si concentra poi sul mercato, che vede la Fiorentina in questo momento agire proprio sulla difesa: “Disasi dice no, stallo sul centrale. E nel mezzo si cercano muscoli”,
