Nunez si complica e per Lucca non è ancora fatta. E allora il Napoli tiene aperta la pista Kean

Sembrava essersi defilato, invece adesso il Napoli torna ad essere una pretendente concreta per Moise Kean. Secondo quanto riporta su TMW l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini il club partenopeo, viste le difficoltà per arrivare a Nunez del Liverpool, vorrebbe mantenere aperta anche l'opzione che porta all'attaccante della Fiorentina.

Un regalo per Conte

Con l'operazione Lucca non ancora chiusa, il Napoli non ha ancora escluso la possibilità di pagare i soldi della clausola per regalare Kean ad Antonio Conte. Oltre alla pista araba e al Manchester United, dunque, c'è anche una tentazione italiana per l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale.