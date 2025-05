Fiorentina Under 16, svanisce agli ottavi il sogno Scudetto. A Roma passa la Lazio

Svanisce il sogno Scudetto per la Fiorentina Under 16. Si infrange agli ottavi di finale la speranza dei Viola.

L'Under 16 si ferma agli ottavi

I pari età - classe 2009 - della Lazio di Righetti si aggiudicano il secondo atto degli ottavi di finale, quando invece all'andata al Viola Park era finita 1-1. I biancocelesti hanno superato la Fiorentina 1-0 grazie alla rete di Bagliesi conquistando il pass per il turno successivo.

La stagione dei ragazzi di Balestracci

I gigliati non rientrano dunque fra le 8 squadre della fase finale; avrebbero avuto il “derby” contro l'Empoli. Una stagione comunque soddisfacente per i baby Viola allenati da Balestracci che avevano chiuso al quarto posto in campionato, proprio alle spalle dei laziali.