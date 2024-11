La Fiorentina Femminile è attesa dal big match contro la Roma campionessa d'Italia in carica. Ne ha parlato ai canali ufficiali del club il tecnico Sebastian De La Fuente: “Magari non siamo abituata a vederla in questa posizione, ma la Roma è sempre la Roma. Troveremo la solita squadra molto forte, che si fa valere soprattutto in casa. Avrà anche qualche valore in più, visti gli acquisti importanti. Io alle ragazze continuo a chiedere le stesse cose, di alzare l'asticella. Fare risultato a Roma sarebbe un passo in più rispetto all'anno scorso”.

“Voglio che le ragazze facciano capire cos'è la Fiorentina”

E aggiunge: “Voglio vedere le ragazze essere protagoniste e far valere cos'è la Fiorentina. Siamo secondi in classifica e vogliamo rimanerci, non abbiamo una rosa lunghissima ma ho una ventina di giocatrici disposte a partire titolari o a dare il loro contributo a gara in corso. Sarebbe una vittoria fondamentale, sappiamo che la strada è lunga e vogliamo continuare la nostra striscia positiva. Il nostro obiettivo è migliorare quanto abbiamo fatto nella scorsa stagione”.