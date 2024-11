L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha commentato il successo della squadra viola in Coppa Italia contro l'Arezzo. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sono sempre partite difficili, per lo più infrasettimanali. Sapevamo che c'era da fare un ulteriore sforzo per portare a casa il risultato. Peccato per aver sofferto fino al novantesimo”.

“Potevamo chiuderla, ma l'importante era vincere”

E aggiunge: “Nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni per raddoppiare, abbiamo preso qualche palo. Bravo il portiere avversario. Poi, quando manca un quarto d'ora, entrano in gioco tante cose come il nervosismo. Uguale all'anno scorso, a Terni. Ma oggi era importante vincere e passare, così è stato. Andiamo avanti per la nostra strada”.