Andreazzoli: "Ho risposte positive dal gruppo, ma dobbiamo migliorare ancora. Dobbiamo essere bravi a educarli come calciatori"

Si giocherà domani il ritorno del round 2 di UEFA Youth League, con la Fiorentina Primavera che alle ore 11.30 italiane farà visita al Septemvri Sofia in Bulgaria per assicurarsi il passaggio di turno.

Sulla Youth League

La Fiorentina parte dal 5-0 dell'andata, ma mister Aurelio Andreazzoli tiene alta l'attenzione. Ecco le sue parole al sito ufficiale della Fiorentina: "Abbiamo sensazioni positive, perché ho a disposizione ragazzi bravi. Siamo riusciti a portarli in un ambiente familiare e loro sono ben predisposti per imparare. Mi aspetto da loro una risposta importante nonostante il risultato dell'andata. Gliel'ho detto chiaramente: per me la partita di domani è un test. Cambierò qualcosa rispetto alle ultime volte".

Sull'inizio di stagione

"Ho avuto indicazioni positive dal gruppo e dobbiamo essere bravi a migliorare ancora. Siamo a un buon punto ma abbiamo ancora qualcosa da aggiungere. Adesso per noi è più facile aggiungere. Dobbiamo essere bravi anche a educare questi calciatori".