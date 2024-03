Santa Rita si prepara a una serata di disagi, soprattutto per quello che riguarda il traffico. Nel quartiere torinese - scrive Torino Oggi -, oltre alla partita del Torino con la Fiorentina allo stadio Olimpico, una di quelle da "tutto esaurito", arriva infatti anche un grande evento all'Inalpi Arena, sold out per lo show del dj Gabry Ponte.

“Una scelta non delle migliori, i due impianti stanno accanto”

La partita inizierà alle 20.45, il concerto alle 21, con i cancelli che in entrambi i casi saranno aperti dalle 19. Una scelta non delle migliori, visto che i due impianti sono uno accanto all'altro lungo la parte pedonale di corso Sebastopoli, in piazza D'Armi. Per l'occasione, è probabile che verrà bloccato il passaggio da un lato all'altro del corso: per intenderci, chi arriva da corso Agnelli non potrà raggiungere a piedi il Palaolimpico e chi arriva da corso Unione Sovietica dovrà fare il "giro lungo" (probabilmente da via San Marino) per arrivare agli ingressi dello stadio.

Possibili disagi per i torinesi, ma anche per i viola in trasferta

Gli organizzatori dell'evento all'Inalpi Arena hanno preventivamente avvertito i possessori dei biglietti con una mail: "Ti consigliamo di venire con i mezzi pubblici: il 2 marzo allo stadio Grande Torino, adiacente alla venue, ci sarà la partita Torino-Fiorentina; pertanto, il traffico nelle strade limitrofe sarà limitato. Prevediamo congestione sia per il traffico che per il parcheggio". La speranza è che anche i tifosi scelgano di raggiungere l'Olimpico con il tram 10 o a piedi.