Il Parma passeggia sulla Ternana: Amatucci regala un rigore ai ducali, gli altri viola...

Pochi minuti fa si sono conclusi i primi anticipi della 27esima giornata del campionato di Serie B. Come spesso accade questo pomeriggio abbiamo monitorato le pianticelle gigliate impegnate in cadetteria, e questo pomeriggio si soffermiamo sulla Ternana.

Il club umbro questo pomeriggio era impegnato in casa contro la capolista Parma, sfida ostica in vista della rincorsa salvezza ma che avrebbe potuto permettere ai rossoverdi di salire in classifica. Dopo novanta minuti sostanzialmente a senso unico, il risultato finale premia gli ospiti: al triplice fischio i ducali si impongono per 1-3.46' del

Novanta minuti per Dalle Mura che chiaramente, come tutto il reparto difensivo umbro, risulta tra i peggiori. Prestazione sottotono anche per Amatucci, colpevole di aver commesso il fallo di rigore che ha dato il là alla vittoria ospite. Qualche sprazzo di partita anche per Di Stefano, entrato al 46' del secondo tempo, e Favasuli, subentrato nei minuti finali a Casasola.