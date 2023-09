Commenti e strascichi, sono quelli che vediamo l'indomani del KO della Fiorentina sul campo dell'Inter.

“Questa non è stata una sconfitta - scrive il giornalista, Benedetto Ferrara, su La Nazione - ma una umiliazione. L’Inter è più forte ma se vai in campo così gli regali i tre punti e la felicità come se fosse Natale”.

E anche: “Se abbiamo due centravanti dalle caratteristiche opposte, ha senso cercare gli stessi schemi offensivi? Beltran ha bisogno di un gioco diverso. Nzola è un’altra storia”.