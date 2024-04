Amoruso: "Martinez Quarta ne fa una buona e quattro sbagliate, si culla di essere bravo coi piedi e non è concentrato quando ha la palla"

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno soffermandosi su due centrali della Fiorentina attuale, Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta.

‘Milenkovic gran bel giocatore ma non ha la costruzione dal basso’

“Il ruolo del difensore non è cambiato. Chi sa impostare ha determinate qualità, le può migliorare. Milenkovic ad esempio è un gran bel giocatore ma non ha la costruzione dal basso che può avere un Martinez Quarta. Ciò che penalizza oggi i difensori è il fatto che pensano che costruire per loro oggi sia il compito principale”.

‘L’elenco è lungo, Quarta ne fa una buona e quattro sbagliate'

"Di Martinez Quarta ormai se ne parla da tempo. Ne fa una buona e quattro sbagliate. L’elenco ormai è lungo, il problema è che si culla del fatto di essere uno bravo coi piedi, ha qualità, di conseguenza è molto meno concentrato quando è in fase di possesso palla. È convinto che nessuno lo possa intercettare e non è così. La mentalità e la concentrazione fanno la differenza per i difensori che arrivano a certi livelli".