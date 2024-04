Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno toccando alcuni argomenti sensibili di casa viola dopo il pari col Genoa al Franchi. Di seguito le sue dichiarazioni più importanti.

‘La Fiorentina è stanca e ne ha diritto. La benzina sta finendo e…’

“Mancano energie mentali e nervose, ma anche quelle fisiche. La Fiorentina è una squadra stanca e l'ha confermato anche Pradè. La Fiorentina ha diritto di essere stanca, è la squadra che ha giocato di più negli ultimi due anni. Questa squadra non ce la fa più a competere su tre competizioni, da tempo. Il campionato è diventato quasi un fastidio. Occorre una gestione delle forze che speriamo si risolva in maniera intelligente, e lo si è visto anche col turnover di ieri. È come se stesse finendo la benzina e serva arrivare ad un distributore cercando di schiacciare un po' meno l'acceleratore”.

‘Il cambio di allenatore potrà rigenerare la Fiorentina’

“Siamo arrivati alla fine di un ciclo, questo significa che il gruppo è stato spremuto troppo e non si può chiedere di più. Oggi è logico che non ci possano raccontare tutto, la società viola sa se c'è ancora rabbia, voglia, o se la candela si sta spegnendo. Alcuni giocatori andranno via. Penso che il cambio di allenatore potrà rigenerare la Fiorentina. Ora lo spogliatoio proverà a ritrovare l'energia nei momenti decisivi per andarsi a prendere un trofeo”.

“Sono in arrivo delle partite decisive e l'encefalogramma non è continuamente piatto. Ci sono dei picchi e bisogna aggrapparsi a prove come quelle contro l'Atalanta nell'andata di semifinale in Coppa Italia. La squadra ha dato anche spesso di più del suo valore e speriamo lo faccia ancora nelle gare fondamentali che mancano. Mi sta piacendo il messaggio della Curva che sta invitando i tifosi ad andare allo stadio”.