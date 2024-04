Colantuono perde un centrocampista per la sfida con la Fiorentina. Ranieri e l'ennesima ammonizione a referto

La Salernitana dovrà fare a meno di un centrocampista

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni ufficiali dopo la conclusione dell'ultima giornata di Serie A, la 32esima. La Fiorentina sarà impegnata domenica prossima contro la Salernitana in Campania e la squadra granata sarà sicuramente priva di un calciatore. Si tratta del maliano Lassana Coulibaly, che ha rimediato la quinta ammonizione stagionale ed è stato così squalificato.

Il centrocampista Lassana Coulibaly, in campo al Franchi

Ranieri, quante ammonizioni!

Colantuono, tecnico della squadra del patron Iervolino, non potrà così contare su un elemento cardine in mediana, in una sfida in cui i campani hanno disperato bisogno di punti nella lotta per non retrocedere. Presente nel referto anche Luca Ranieri: il difensore viola ha rimediato la dodicesima ammonizione in campionato. Decisamente un numero considerevole di sanzioni, per un giocatore che comunque non si tira mai indietro in campo. Nessuna ammenda alla Fiorentina per l'introduzione ed utilizzazione nel proprio impianto sportivo, limitato al proprio settore, di materiale pirotecnico di vario genere.