L'ex attaccante di Fiorentina e Genoa Roberto Pruzzo ha analizzato il pareggio tra le sue due ex squadre a Lady Radio, spostandosi poi anche su alcune valutazioni riguardo a singoli giocatori viola, e non solo.

“Il Genoa ha fatto un campionato di alto livello e da neopromossa si è salvata quasi subito. Gilardino bada molto alla fase difensiva, la squadra è ben strutturata e davanti ha due giocatori molto forti, come Gudmundsson e Retegui. Con i difensori genoani schierati la Fiorentina ha faticato a trovare spazi. La manovra è lenta, il tiro da fuori un optional. Ci sono varie criticità, la speranza è che i big trovino la giocata, il guizzo che fa uscire dallo schema nelle gare decisive contro Plzen e Atalanta. La stagione può finire malissimo, così come il gloria”.

‘Mi chiedo come Arthur ora possa giocare, Gonzalez…’

“Se vedi Arthur ti chiedi come mai scenda in campo ora, ha una condizione pari a zero, gioca da fermo. Va soltanto in orizzontale. Gonzalez non è in condizione neppure lui, non so se dipenda dall’infortunio o da altro, anche da problemi di spogliatoio. Si arriva ad un punto che qualcuno scoppia. Una situazione da monitorare. Mancano due partite importanti e spero che i calciatori guardino oltre e cerchino di fare delle gare perfette”.

‘Belotti è stato anche sfortunato, col Viktoria dovrebbe bastare questa Fiorentina’

“Col Viktoria non facciamola passare come la partita della storia, è una gara da vincere, contro un avversario molto limitato, col quale dovrebbe bastare questa Fiorentina, con un po’ più di lucidità. Italiano ci ha anticipato che giocherà il Gallo e farà pure due gol, io non vedo l’ora. Ieri ha avuto anche sfiga, il suo gol era in fuorigioco di un millimetro. Speriamo che ritrovi il gol e anche un po’ di fiducia. Ultimamente purtroppo a Firenze non sono arrivati grandi attaccanti”.