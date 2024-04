Il Viktoria Plzeň rifila un duro colpo allo Slavia Praga nella corsa al titolo. Porta ancora inviolata e Sulc decisivo in attesa della Fiorentina

Dopo lo 0-0 di giovedì scorso in Conference League contro la Fiorentina, il Viktoria Plzen è tornato in campo tra le mura amiche della Doosan Arena, ottenendo la vittoria per 1-0 contro lo Slavia Praga in campionato. La squadra di Koubek ha vinto grazie alla rete di Sulc all’87esimo minuto, tenendo ancora la porta inviolata in stagione, per la 21esima volta su 45 gare ufficiali.

Vittoria cruciale in chiave playoff

Una sconfitta che potrebbe rivelarsi fatale per lo Slavia Praga, ora a due lunghezze di distanza dallo Sparta Praga, a 2 giornate dalla fine del campionato ceco, la Fortuna Liga. Il Viktoria Plzen non ha fatto favoritismi, dato che il 10 marzo scorso aveva sconfitto addirittura 4-0 anche lo Sparta Praga. Sono rispettivamente 10 e 12 i punti che separano il Viktoria Plzen dalle prime due della classe, un divario ampio in vista dei playoff per il titolo, nei quali la squadra rossoblu ha già la certezza di partire come terza in graduatoria.

Koubek ritrova tante pedine per il Franchi

Il Viktoria arriverà al Franchi per il ritorno di Conference League contro la Fiorentina dopo una vittoria che certamente dà morale, e con qualche calciatore in più, recuperato dopo le varie assenze della sfida d’andata. Koubek ha ritrovato ben 4 elementi molto importanti: i difensori Dweh e Souare, il jolly offensivo Metsoko e l’esterno Kopic. La Fiorentina potrà contare su Jack Bonaventura, assente all’andata causa non perfette condizioni fisiche.