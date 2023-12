Si è conclusa questa sera la fase a gironi di Europa League e Conference League. Le classifiche dei vari gruppi hanno determinato le fasi che le singole squadre dovranno affrontare al prossimo turno, nel dettaglio: le terze classificate nei gironi di Europa League scenderanno in Conference League, sfidando le seconde qualificate dei gironi di Conference negli spareggi per accedere agli ottavi. Le prime classificate ai gironi di Conference, tra cui anche la Fiorentina invece, sono direttamente qualificate agli ottavi della competizione. Agli ottavi la squadra viola incontrerà una delle vincenti agli spareggi e non potrà subito incontrare una delle prime classificate ai gironi di Conference.

Ecco la lista delle squadre:

Terze classificate ai gironi di Europa League (scendono in Conference agli spareggi): Olympiacos, Ajax, Real Betis, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa, Servette, Molde

Seconde classificate ai gironi di Conference League (qualificate agli spareggi): Slovan Bratislava, Gent, Dinamo Zagreb, Bodø/Glimt, Legia Warsaw, Ferencváros, Eintracht Frankfurt, Ludogorets

Prime classificate ai gironi di Conference League (già qualificate agli ottavi di Conference): Lille OSC, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzeň, Club Brugge, Aston Villa, Fiorentina, PAOK, Fenerbahçe