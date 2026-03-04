Perché Claudio Lotito ha citato la Fiorentina? Tra il presidente della Lazio e i suoi tifosi non corre buon sangue, questo è ormai risaputo. I sostenitori biancocelesti stanno proseguendo da anni una contestazione a oltranza, con anche episodi molto singolari.

Lotito si mette a litigare con un tifoso della Lazio… parlando di Fiorentina

Succede spesso che qualche tifoso della Lazio chiami a telefono e registri la conversazione proprio con Lotito, che non ha alcun tipo di filtro e risponde con toni duri, anche coloriti. Ebbene, è risuccesso recentemente, con tantissime spiegazioni sulla gestione economica e sportiva del club. In qualche estratto di questa conversazione, ci è finita di mezzo anche la Fiorentina come termine di paragone.

“Guarda la Fiorentina che sta per retrocedere”

Ecco cosa ha detto Lotito: “Voi pensate che il problema è economico, se fosse così avremmo risolto tutti i problemi. Gli arabi e gli altri avrebbero vinto tutti i campionati, invece non vincono un c***o. Ci sarà un motivo, no? Guarda la Fiorentina che sta per retrocedere… Devo portare la società in sicurezza, sennò i laziali tornano a guardare la squadra in Serie C. Io non voglio, devo salvare la società. La Fiorentina e il Napoli sono società nuove, hanno rotto con quelle vecchie. Io ho dovuto risanare oltre mezzo miliardo di debiti di Cragnotti”.