L'Atalanta prepara la sfida di domenica contro la Fiorentina. L'unica grave assenza per Gasperini è il nuovo volto del mercato El Bilal Touré, che fino a nuovo anno difficilmente scenderà in campo.

Per il resto, come riportato da Calcioatalanta.it, stanno tutti bene in vista della trasferta a Firenze. Hanno risposto in modo eccellente anche i rientrati dalle Nazionali, Juan Musso compreso, ma il favorito per partire titolare in porta rimane il giovane Marco Carnesecchi.