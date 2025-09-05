Come può essere la situazione dei giocatori della Fiorentina in Nazionale? Il centravanti Moise Kean è l'unico convocato da Gattuso, ma potrebbero esserci altri calciatori viola? Ne parla il giornalista Andrea Santoni a Radio Bruno Toscana: “In linea teorica, altri calciatori della Fiorentina potrebbero puntare alla maglia azzurra. In generale, facendo bene nel club la chiamata può arrivare, ma… non è sempre così. L'Italia sta restringendo tanto l'area di selezione dei propri giocatori, tipo al 30%. La situazione è davvero preoccupante, se non cambia non basterà”.

“L'Italia dovrà sicuramente passare dai Playoff”

Come mai Gattuso si affida sempre agli stessi? “Non ci sono valide alternative. I calciatori non spuntano da niente. E soprattutto c'è la consapevolezza che l'Italia giocherà i playoff per i Mondiali. Questo è sicuro, la Norvegia è fuori portata”.