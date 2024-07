Beltran non pensa al cambio forzato e carica l’Argentina: “Grande vittoria di squadra, continuiamo così per vincerne altre”

L’attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, nella gara di ieri nel girone delle Olimpiadi contro l’Iraq (vinta 3-1 dalla sua Argentina), è stato costretto al cambio dopo una forte botta subita alla schiena. Ma il numero 9 viola non sembra pensarci più di tanto e carica l’ambiente dopo il successo.

”Grande vittoria di squadra”

Beltran commenta così la vittoria su Instagram: “Grande vittoria di squadra. Avanti così, continuiamo in questo modo per vincerne altre”. L’infortunio, dunque, non sembra essere niente di grave.