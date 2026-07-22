Graziani: "Kean dà l'impressione di voler fare il rapper. Atta? Speriamo alla Fiorentina faccia come ad Udine"

A Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani, che è partito da Moise Kean per poi toccare altri temi, come l'approdo di Atta in viola.

‘Mi ha dato fastidio il comportamento di Kean’

“Ho sempre avuto stima di Kean, quando Pradè mi disse che la Fiorentina lo stava trattando gli dissi che mi era sempre piaciuto… ma che era un rischio grosso perché non aveva mai segnato. La Fiorentina però ha dimostrato di crederci davvero tanto… e Kean ha fatto un campionato strepitoso. L’anno scorso, complice una stagione negativa di tutti, ha segnato meno. Ciò che però mi ha dato fastidio è il comportamento fuori dal campo di questo ragazzo… che più che passa il tempo dà l’impressione di voler fare il rapper, i dischi. L’ultimo mese e mezzo, da infortunato, sembrava quasi distaccato dalla squadra in un momento di grande difficoltà”.

‘Atta mi piace, ha fatto un grandissimo campionato, ora…’

“Terrei Kean a prescindere, ma gli chiederei con quali intenzione voglia rimanere alla Fiorentina. Parlargli a quattr’occhi e capire se vuole restare… altrimenti può andare via, e allora l’importante è capire chi arriverebbe. Atta mi è sempre piaciuto, ha fatto un grandissimo campionato all’Udinese e c’è da sperare che alla Fiorentina faccia altrettanto. Vediamo che accadrà cambiando ambiente, compagni ecc. a Firenze".