Atta: "La Fiorentina è perfetta per me, ho voluto fortemente questa maglia prestigiosa"

Il primo vero botto di mercato, la Fiorentina l'ha fatto con l'acquisto di Arthur Atta dall'Udinese. Un'operazione portata avanti in segreto da Fabio Paratici che ha avuto una certa risonanza.

“Perché ho scelto la Fiorentina? Perché ho parlato con Paratici e Grosso e mi sono piaciute tantissimo le loro idee sulla gestione del club - ha detto Atta al Corriere dello Sport-Stadio - sul metodo di voler costruire la squadra, sul gioco da farle fare. Non ho avuto dubbi sulla decisione da prendere: non mi sono lasciato influenzare da sensazioni o fattori esterni e ho sentito subito che sarebbe stata quella giusta”.

“Orgoglio indossare la maglia viola”

E poi: “C’era solo la Fiorentina e vorrei ringraziare ancora il presidente Commisso, sua madre Catherine, Ferrari e Goretti oltre a Paratici che mi hanno permesso di essere qui. Per me è motivo di grande orgoglio poter indossare una maglia così prestigiosa come quella della Fiorentina”.

“Perfetta per me”

“Responsabilità per i 25 milioni spesi dai viola? Certamente, ma me la prendo volentieri. La Fiorentina è perfetta per me, l'ho voluta fortemente e adesso tutti insieme vogliamo disputare una grande stagione”.