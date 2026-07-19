Atta esalta il Viola Park con un gran colpo di tacco. Parisi fa capolino e si prende gli applausi

Allenamento congiunto in corso al Viola Park, con prima squadra e Primavera di Andreazzoli impegnate al momento su campo più corto rispetto alle misure regolamentari: non proprio un'amichevole insomma ma spazio per le giocate ce n'è. E la prima gran giocata del pomeriggio è stata quella di Arthur Atta che ha chiuso uno scambio rapido con Ndour, battendo Lezzerini (portiere per l'occasione della Primavera) con un pregevole colpo di tacco.

Passerella per Parisi

Presente anche Fabiano Parisi, ovviamente non in campo con il resto dei compagni perché in fase di recupero dalla rottura del crociato. Per lui passaggio rapido sotto la tribuna e inevitabili applausi da parte del pubblico.