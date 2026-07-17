Atta: "Buone sensazioni, Grosso ci chiede tanta spinta in avanti. Mi sono trovato subito bene in gruppo"

Il centrocampista della Fiorentina Arthur Atta ha parlato ai canali ufficiali del club alla fine del quinto giorno di ritiro al Viola Park: “Ho buone sensazioni per questa pre-season. Stiamo lavorando bene, stiamo capendo l'idea di gioco che mister Grosso vuole dare alla squadra. Fa caldo, ma stiamo bene”.

“Il consiglio è sempre andare in avanti”

Cosa mi chiede il mister? “L'ho già detto in conferenza, il consiglio è sempre quello di andare avanti. Vogliamo essere sempre una squadra propensa ad andare in avanti, che vuole segnare per vincere. Dobbiamo giocare molto a livello offensivo, questa è l'idea”.

“Molto bene come prima settimana, il gruppo…”

Come va la prima settimana? “Molto bene, il gruppo mi ha dato un benvenuto davvero simpatico. Sono molto contento di essere qui con loro, sono tutti bravi giocatori e brave persone. Non vedo l'ora di giocare con loro in partita. Tifosi? Mi hanno già parlato di quanta passione c'è qui e si vede. Ogni giorno sono qui e ci fa piacere. Spero che faremo una bella stagione per loro”.