Atta: "Diverse squadre mi volevano, ma ho scelto la Fiorentina. Ho parlato con Paratici e Grosso e..."

“Ho avuto il 14 come numero di maglia quando ero all’Udinese e spero di riaverlo ancora anche qui”. A parlare è il nuovo acquisto della Fiorentina, Arthur Atta.

“C’erano altre squadre su di me, ma ho scelto la Fiorentina e vorrei ringraziare il presidente Commisso, la madre Catherine e i direttori di avermi portato qui. Ho parlato con il direttore Paratici e con il mister e vogliono far crescere la società. Sono molto contento della scelta che ho fatto, i sostenitori sono molto appassionati”.

“Nel settore giovanile ho sempre fatto la mezzala sinistra nel 4-3-3. Diventato professionista mi sono adattato ad altro, ma conosco bene questo sistema di gioco e questi meccanismi”.

“I miei idoli sono Cristiano Ronaldo, anche se non gioca nel mio ruolo e non è il mio modo di giocare, e Pogba che è fortissimo e francese”.