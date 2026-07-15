Atta: "Sento orgoglio e fiducia per la cifra spesa dalla Fiorentina. Mi risuonano in testa ancora le parole di Grosso"

Dall'Udinese alla Fiorentina, Arthur Atta ha le idee chiare sul suo futuro: “Con la squadra che c’è sarà ancora più facile segnare, penso che potrei fare di più e lavorerò per questo in allenamento”.

“Non sento pressione, ma orgoglio per la fiducia che mi ha dato la società, spetta a me ripagare tutto questo sul campo. Sono pronto per questo e spero di poter andare un giorno in nazionale”.

“Grosso? Mi ha fatto un'ottima impressione ho ancora le sue idee nella mia testa. Ha sempre l'idea di giocare avanti. Fagioli? E' davvero forte, ma ce ne sono tanti in questa squadrra e sono contento di essere qui con loro. C'è tanta qualità sul campo, ma non abbiamo ancora un obiettivo, vogliamo allenarci bene e crescere insieme”.