Il difensore argentino di proprietà della Fiorentina Nicolas Valentini è attualmente in prestito all'Hellas Verona, dove sta facendo una discreta esperienza. Ne ha parlato a L'Arena: “Abbiamo fatto una buona partita a Roma, ma contro una squadra di grande qualità che ci ha sorpreso dopo poco. Siamo riusciti a reagire, abbiamo dimostrato di essere vivi. Ci sono ancora tanti punti e tocca a noi portarli a casa, a cominciare dalla partita contro il Cagliari. La salvezza è alla nostra portata”.

Sul suo apporto al Verona: “Una persona non incide mai da sola, è il gruppo che conta. E stiamo facendo bene, aspettando il Cagliari per vincere. Il mio futuro? Il mio unico pensiero è portare al termine la stagione, l'obiettivo della salvezza con l'Hellas è troppo più grande di qualunque altra cosa. Dopo vedremo il futuro, non solo il mio”.