La Fiorentina ha prestato Nicolas Valentini al Verona nel corso dell'ultimo mercato invernale. E il difensore argentino si sta mettendo in mostra in questa sua nuova esperienza, avendo guadagnato da subito i galloni da titolare della squadra.

“Difendo da argentino”

“Io voglio fare il mio lavoro - ha detto al Corriere di Verona - Io sono così, difendo da argentino per aiutare il Verona, per vincere, per arrivare all’obiettivo…Giocare in Serie A con l’Hellas è un livello alto. Poi mi alleno e gioco anche per la chiamata dalla Selección, ma ora la mia Coppa del Mondo è la salvezza con il Verona”.

“Retegui impressionante, un bomber”

C'è un attaccante che lo ha impressionato molto, ma contrariaramente a quello che molti potrebbero pensare non è Kean (che sarà probabilmente suo compagno di squadra alla Fiorentina), bensì un suo connazionale: “Mateo Retegui. Lo conosco da quando era in Argentina, l’ho marcato ai tempi in cui giocava al Tigre. Appena gli dai un metro ti fa gol. È un bomber”.