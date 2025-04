Una scelta netta quella di Michael Kayode, che lo scorso inverno ha provato a mettersi in gioco in Premier League, lasciando la Fiorentina dopo oltre 4 anni. L’impatto al Brentford non è stato semplice per il classe 2004 piemontese, che sta sgomitando per ritagliarsi spazio e ha ben impressionato nell’uscita dell’Emirates contro l’Arsenal, mentre ieri contro il Brighton ha giocato la sua prima gara da titolare. Al termine della stagione il suo futuro è ancora tutto da capire, le ‘Bees’ hanno in mano il diritto di riscatto ma non vi è alcuna certezza al momento sulla conclusione dell’operazione.

Le peripezie di M'Bala Nzola

All’estero c’è anche M’Bala Nzola, di scena al Lens in Ligue 1. Sono 7 le reti stagionali dell’angolano, in 24 presenze totali. In stagione il centravanti di proprietà viola ne ha combinate tante, quasi più di Carlo in Francia. Dall’espulsione diretta per aver lanciato il pallone quasi addosso all’arbitro, alle esclusioni dalla prima squadre dei giallorossi per la scarsa attitudine mostrata. Tante le lamentale e le critiche ricevute dall’attaccante africano, che non è entrato nel cuore dei tifosi del Lens.

Altri prestiti esteri amari di soddisfazioni

Poche gioie dalla coppia di Turchia, Josip Brekalo e Antonin Barak, in prestito con diritto di riscatto al Kasimpasa. Stagione da 22 presenze, 4 gol e 2 assist per il croato, mentre il ceco ha segnato 2 gol in 21 presenze. Pochi minuti per Barak, maggiore spazio per Brekalo sul piano dell’impiego ma nessuno dei due calciatori sta mettendosi in mostra. Non c’è molto da segnalare sul fronte Infantino e Sabiri, come potete leggere qui.

I tanti prestiti ‘italiani’ della Fiorentina

La Fiorentina però ha anche vari calciatori attualmente in prestito in Serie A, con prospettive molto diverse in ottica viola. Se Cristiano Biraghi ci ha messo poco tempo a diventare titolare al Torino e verrà riscattato pressochè sicuramente dai granata, Riccardo Sottil al Milan è a malapena una comparsa. Il classe ‘99 torinese è destinato a rientrare a Firenze dopo il prestito in rossonero. Ottimi segnali da Valentini a Verona: l’argentino nonostante la lunga inattività ha subito scalato le gerarchie e offerte buone prove nella risalita della classifica degli scaligeri. Dopo aver trovato il primo gol in maglia Empoli, Christian Kouame ha chiuso in anticipo la stagione: rottura del crociato per la punta ivoriana, impegnata nella complessa lotta salvezza con la squadra di Corsi. Ikone al Como non sta facendo faville ma è un elemento che si è ben inserito nel contesto tecnico e tattico di Fabregas. I lariani di Suwarso potrebbero decidere anche di acquistarne il cartellino a fine stagione. Chiude il quadro Alessandro Bianco, in prestito al Monza. Il 2002 viola ha trovato continuità in biancorosso, anche se in una squadra di fatto praticamente retrocessa a fine girone d’andata. Basterà per avere un’altra occasione in viola?