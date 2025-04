Dopo l'ottima prestazione contro l'Arsenal, Michael Kayode oggi è partito titolare per la sua prima volta da quando è in Premier League con la maglia del Brentford. Le Bees oggi erano impegnati in casa contro il Brighton, vincendo 4-2 grazie alla doppietta di Mbeumo e il gol di Wissa e dell'ex viola Norgaard.

Altra ottima prestazione del terzino viola in prestito in Inghilterra, con il tecnico del Brentford Thomas Frank che ha commentato così la prestazione di Kayode, che ha giocato 66 minuti prima di essere sostituito: "Penso che sia stata una prestazione solida. Dobbiamo riconoscere che è un ragazzo di vent’anni, alla sua prima partita in Premier League. C’è sempre nervosismo e lui voleva solo fare bene. Io sono contento di quello che ho visto. Se non avesse preso il cartellino giallo (ricevuto al 18esimo ndr), probabilmente l’avrei tenuto più in campo. Semplicemente non volevo rischiare".