Mistero Infantino: nemmeno le briciole per l’argentino negli Emirati. Un’avventura esotica che lascia molti dubbi

Nell’agosto del 2023 Gino Infantino è diventato un calciatore della Fiorentina. Neppure due anni dopo però la sua esperienza in viola è ancora estremamente ammantata di mistero, e l’argentino oggi è negli Emirati Arabi Uniti in prestito all’Al-Ain. Il classe 2003 scuola Rosario si è però visto in campo col contagocce, e nel nuovo anno la situazione è addirittura peggiorata.

L’argentino ai margini dell’Al-Ain

Infantino si è spostato addirittura ad ottobre, lasciando la Fiorentina nella quale era di fatto fuori squadra ed escluso da ogni dinamica di calcio giocato, ma non sta avendo successo nella nuova avventura. Appena 7 presenze, per un totale di neppure 260 minuti di gioco totali. E dire che il livello del campionato degli Emirati Arabi Uniti non è esattamente di prima fascia.

Solo le briciole per Infantino, e il futuro…

Infantino nel 2025 si è rivisto in campionato per una manciata di minuti nella vittoria casalinga dell’Al-Ain contro il Khalba per 3-1, poi solo panchine e mancate convocazioni. 2 presenze nella Champions League asiatica, il 3 e 17 febbraio contro Al-Rayyan e Al-Shorta, in due sconfitte della squadra del tecnico Vladimir Ivic. Il contratto di Infantino con la Fiorentina scadrà nell’estate del 2028 ed è complesso immaginare che il calciatore possa essere riscattato al termine della stagione.