Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan è intervenuto a DAZN prima della gara della Lazio per esprimere la voglia dei rivalsa dei viola in campionato: “La Lazio sarà sicuramente inc...ata dopo la brutta sconfitta in Olanda, quindi e vorranno rifarsi subito contro di noi. Dobbiamo stare attenti al loro gioco ed alle loro individualità. Ma anche noi vogliamo riprendere a correre in campionato dopo quanto successo lunedì scorso con l'Empoli”.

E aggiunge: "L'obiettivo è quello di tornare ad imporre il nostro gioco con assoluta personalità".