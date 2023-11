Adani: "Ci sono pochi allenatori come Italiano, anche tra i top. Con la sua passione fa rendere al massimo tutti i giocatori"

L'ex difensore della Fiorentina e attuale commentatore Daniele Adani ha parlato così in occasione del Social Football Summit a Roma. Queste le sue dichiarazioni su Vincenzo Italiano riportate da TMW: “Gli allenatori vengono definiti top solo quando allenano una grande squadra, solitamente una di quelle che ambisce a vincere lo Scudetto. La Fiorentina non può vincere lo Scudetto, ma Italiano riesce a far performare al massimo la sua squadra”.

E poi: “Non ci sono molti allenatori, anche tra i top, appassionati come Italiano. La sua passione spinge tutti i giocatori a dare il cento per cento. Il progetto tecnico della Fiorentina mi piace, soprattutto per l'allenatore che è stato scelto tre anni fa”.