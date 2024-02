Sarri spera in un recupero a centrocampo in vista del Torino (e anche della Fiorentina)

Prima della gara contro la Fiorentina, la Lazio scenderà in campo giovedì contro il Torino per il recupero della giornata di Serie A saltata per la Supercoppa Italiana. Per la sfida contro i granata Sarri spera di recuperare Nicolò Rovella, ancora ai box per una pubalgia.

Se il centrocampista rimane in forte dubbio contro i granata, a meno di imprevisti Rovella sarà presente al Franchi contro la Fiorentina per la gara di lunedì sera. Lo scrive il Corriere dello Sport.