Berardi "sfida" il Sassuolo: il giocatore vuole la Juventus, ma Carnevali è stato chiaro. E la Fiorentina...

Nell'ultima settimana di mercato c'è una situazione da monitorare con attenzione: dopo tanti anni in neroverde, Domenico Berardi potrebbe - davvero - lasciare il Sassuolo. L'attaccante classe '94 e capitano della squadra vuole fare uno step successivo nella sua carriera. E, come scrive calciomercato.com, il giocatore vorrebbe andare alla Juventus che ha manifestato più volte interesse per il giocatore.

Il Sassuolo fa una valutazione di 30 milioni, l'ad Carnevali ha spiegato che al momento non ci sarebbero i tempi tecnici per trovare un sostituto e per questo la cessione di Berardi sarebbe complicata.

Da giorni, quindi, è partito un braccio di ferro tra il giocatore e il Sassuolo, ognuno cerca di far valere le proprie volontà con la Juventus spettatrice interessata. Al momento i bianconeri non hanno fatto offerte concrete, c'è stato qualche contatto come già successo negli anni scorsi ma di proposte non ne sono ancora arrivate.

Intanto, dopo aver saltato il debutto in campionato la settimana scorsa contro l'Atalanta, Berardi potrebbe essere escluso anche dalla sfida di domenica contro il Napoli. L'attaccante ha la testa al mercato e i rumors sulla Juve potrebbero distrarlo dal big match.

In tutta questa situazione, a questo punto, la Fiorentina non sembra più far parte del futuro del nazionale italiano. Con la permanenza di Nico Gonzalez, infatti, non ci sarebbe posto per un altro ‘10’ nella formazione di Vincenzo Italiano.