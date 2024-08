È il giorno del summit per l'apertura al pubblico del Franchi. E i biglietti per il settore ospiti restano sospesi

Oggi è un giorno importante per lo stadio Artemio Franchi. Alla vigilia del primo impegno ufficiale che ospiterà, la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si riunirà per valutare l'apertura al pubblico dell'impianto, come riporta il Corriere Fiorentino. I lavori fin qui effettuati hanno ridotto la capienza a meno di 25mila posti, rendendo interamente inagibile la Curva Fiesole. Dalla demolizione del parterre e del ‘curvino’, si è passati al rinforzo delle strutture originali.

Il summit e il problema settore ospiti

Il summit di oggi consiste nella verifica della documentazione e in un sopralluogo sul campo; se tutto rispetterà quanto prescritto, si consentirà l'accesso ai tifosi. Intanto, il problema riguarda sempre il settore ospiti, con la Fiorentina in attesa della risposta da parte della Serie A sulla deroga di riduzione capienza a 250 spettatori. Un'attesa esasperante che ha scoraggiato i tifosi del Venezia a partecipare alla trasferta a Firenze.