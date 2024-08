Troppo pochi i posti disponibili: i tifosi del Venezia disertano la trasferta del Franchi. I dettagli

I gruppi organizzati del tifo del Venezia diserteranno la trasferta di Firenze, in programma domenica prossima all'Artemio Franchi, alle ore 18:30.

Nienta trasferta al Franchi per i veneziani

In queste ore i gruppi organizzati del tifo del Venezia, cuore pulsante del tifo dei lagunari, hanno annunciato che diserteranno la trasferta contro la Fiorentina, a causa del ridotto numero di biglietti a loro riservati, in virtù dei lavori di restyling in corso al Franchi.

L'invito a chi scegliesse di andare

Pertanto non ci sarà il tifo organizzato del Venezia domenica per la sfida con la Fiorentina. L'invito a chi deciderà comunque di muoversi in maniera indipendente per raggiungere Firenze è quello di non esporre vessilli.

"I gruppi ultras della Curva Sud Venezia Mestre comunicano per una questione di principio e coerenza che a causa dell'esiguo numero di biglietti concessi, domenica non presenzieranno alla tanto attesa trasferta di Firenze.

O tutti o nessuno! Si chiede pertanto al popolo arancioverde di rispettare la decisione del tifo organizzato evitando di esporre in balconata qualsiasi tipo di pezza".