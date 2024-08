Lo stadio Artemio Franchi si appresta ad ospitare la prima partita interna stagionale della Fiorentina. Giovedì prossimo i viola giocheranno nell'impianto l'andata dei play off di Conference League contro la Puskas Akademia.

Un telone in Fiesole

Ma in che condizioni è lo stadio all'interno del quale sono iniziati i lavori di restyling? Su La Repubblica di stamani c'è un ampio servizio sull'argomento. Intanto verrà installato un telone dietro la porta lato Curva Fiesole per offuscare i lavori, con tanto di possibilità di sponsorizzazione per la Fiorentina.

Altri interventi

E poi aree per delimitare i cantieri dai posti riservati agli spettatori in tribuna e in Maratona, dei bagni aggiuntivi in Maratona per i tifosi, un rafforzamento strutturale dell’impianto originario del Nervi in Ferrovia, la rimozione dei detriti e i rifiuti dalle aree esterne allo stadio. Questi gli interventi già fatti o da completare prima del debutto. E c'è anche la rimozione dei rifiuti che dovrà essere conclusa da bando nella giornata di oggi.

Una risposta sul Padovani

Inoltre si legge ancora sul quotidiano, Palazzo Vecchio attende di capire se la Fiorentina è interessata a giocare al Padovani la stagione 2025/26 e se Commisso è pronto a investire i cinque milioni necessari per trasformare l’impianto permanente da rugby da diecimila posti in uno che possa ospitare le partite di Serie A o se, altrimenti, dovrà essere il Comune a trovare uno sponsor per completare il progetto. In caso di no al Padovani l’altra via è quella di continuare a giocare al Franchi con i lavori in corso: una scelta che sposterebbe la fine del restyling dal 2026 al 2028.