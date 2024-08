Lavori al Franchi con ritmo serrato in vista dei play off di Conference: Gli interventi in corso. E intanto la Funaro chiama Ferrari...

I lavori al Franchi vanno avanti anche perché giovedì 22 agosto ci sarà la prima partita ufficiale della nuova stagione della Fiorentina: l'andata dei play off di Conference League contro la Puskas Akademia.

I lavori in corso

Sono stati adeguati alla nuova configurazione dello stadio gli impianti elettrici e antincendio e inoltre è in corso il collaudo tra delle strutture di separazione tra il cantiere e le aree dove ci saranno gli spettatori.

Entro giovedì prossimo è previsto anche il completamento dell'installazione di bagni aggiuntivi che ci saranno nel settore di Maratona.

La chiamata della Funaro a Ferrari

Nel frattempo il sindaco di Firenze ha chiamato il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, oltre che per aggiornarlo della situazione, per fare l'in bocca al lupo alla squadra in vista della nuova annata.