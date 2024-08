FOTO - Un punto di vista particolare sui lavori al Franchi. Completata la demolizione della copertura della tribuna laterale

Proseguono i lavori per il restyling del Franchi. La Fiorentina giocherà nel suo stadio durante il cantiere, che come sappiamo per adesso prevede interventi nella zona della Curva Fiesole.

I lavori visti dall'alto

Da queste immagini realizzate da Florence TV con l'ausilio di un drone si può apprezzare l'abbattimento dell'intero parterre di Curva Fiesole, oltre alla copertura della tribuna laterale. In quella zona sorgerà la nuova curva, a ridosso del terreno di gioco.

Credits Florence TV