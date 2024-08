In merito alla situazione del restyling dello stadio Franchi, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato al portale ANSA. Ecco le parole riportate: “Abbiamo un confronto continuo con questura, prefettura e Fiorentina. Stiamo procedendo con tutti i lavori per fare in modo di essere pronti per la prima partita, il 22 agosto”.

“Rapporto costruttivo con la Fiorentina”

Sui rapporti: “Ad ora c'è una collaborazione positiva di tutti i livelli istituzionali positiva, l'obiettivo è quello di essere pronti sia con la parte degli ingressi sia per la messa in sicurezza del cantiere. Da quando mi sono insediata, con la Fiorentina c'è stata un'interlocuzione positiva e costruttiva”.