David Pizarro ha già giocato una semifinale europea a Siviglia con la Fiorentina. La sua Viola perse in Europa League contro la formazione allora guidata da Emery. Dieci anni dopo i gigliati ci provano a ‘vendicarsi’ anche se l'avversario in questo caso è il Betis.

“Fiorentina ce la puoi fare”

“La Fiorentina stavolta può farcela anche se le insidie sono tante - dice Pizarro al Corriere Fiorentino - Per me Betis-Fiorentina è una finale anticipata, tra due squadre in grandissima forma e che vogliono arrivare in fondo. La Fiorentina ce la può fare ma deve stare attenta perché trova un Betis forte e con in panchina Manuel Pellegrini che è un allenatore dal palmares importante. Attenzione anche ad Antony…che si è ritrovato, così come Isco che ha una carriera notevole”.

“Centrocampo da riscattare e Kean…”

Pizarro è contento del centrocampo viola: “Fagioli ha portato qualità. Chi riscatterei tra lui, Adli e Cataldi? Tutti e tre ma Fagioli mi piace tanto, ha giocate imprevedibili e importanti. L’ho visto dal vivo e ne sono rimasto conquistato, tifo per lui anche se è in un momento non semplice”.

Su Kean: “Deve capire che ha trovato il suo posto nel mondo, in altre squadre era la terza o quarta scelta. Alla Fiorentina è protagonista, sta facendo benissimo, tutti gli vogliono bene. Certo centrare l’Europa aiuterebbe”.

“Riconfermare Palladino”

Infine su Palladino: “Se merita la riconferma? Con questi risultati sì, ma tutti devono essere convinti. La società deve credere in chi ha portato a Firenze altrimenti alle prime difficoltà riprendono le polemiche”.

