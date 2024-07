L'AIA non ha dubbi: confermato il designatore arbitrale per altre due stagioni

Conferma per il fiorentino Rocchi

Il Comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri ha confermato Gianluca Rocchi come designatore degli arbitri della Can A e B per le prossime due stagioni sportive.

Confermati anche Maurizio Ciampi come responsabile della Can C e Alessandro Pizzi per la Can D. Cambia invece il responsabile del settore tecnico per la stagione sportiva 2024/2025: sarà Antonio Damato, della sezione di Barletta. Confermato il coordinatore, Marco Falso.

Serie A al via fra 44 giorni

Ricordiamo che, come da calendario pubblicato oggi, il campionato della Fiorentina comincerà a Parma nel weekend del 18 agosto.