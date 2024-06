Il Como si prende l'ex attaccante della Fiorentina... e chiude per un obiettivo di mercato viola

L'arrivo del Como in Serie A si fa sentire, così come la potenzialità economica della società. Il mercato dei lariani è già cominciato, a partire dall'accordo trovato con l'ex Fiorentina Andrea Belotti. Ma non solo, c'è anche un obiettivo di mercato viola pronto ad approdare in Lombardia.

Il Como chiude anche per Dossena

Come riporta Sky Sport, c'è l'intesa di massima tra Como e Cagliari per Dossena. Le cifre si aggirano intorno ai 10 milioni di euro complessivi (8 milioni più 2 di bonus). Rimane da trovare l'accordo con il calciatore, che è obiettivo anche della Fiorentina.