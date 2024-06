Dopo il "no" della Fiorentina, Belotti ha preso la sua decisione: sempre più vicino il passaggio a una neopromossa

L'attaccante ex Fiorentina Andrea Belotti ha atteso per giorni il contatto con il club viola per capire se ci fossero margini per una permanenza. Il ds Pradè sembra aver chiuso la porta al classe '93, così il Gallo ha dovuto prendere una decisione sul suo futuro.

Belotti-Como: ci siamo

Dopo l'accordo trovato con la Roma, il Como era in attesa della decisione dell'attaccante. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, Belotti ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Adesso ci siamo davvero, l'affare è in chiusura e si sta definendo il tutto in queste ore.