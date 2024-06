Borghi: “Belotti negli ultimi anni ha avuto sfortuna, il Como lo aiuterebbe. Dove va Colpani? Ottimo per Italiano”

Sull'attaccante ormai ex Fiorentina Andrea Belotti e sulla sua avventura in viola, è intervenuto il giornalista Stefano Borghi. Ecco le sue parole a Cronache di Spogliatoio: “Va detto che ha avuto anche un po' di sfortuna, negli ultimi anni e nella passata stagione. Ma resta un attaccante di lavoro e di categoria con oltre 100 gol in Serie A. Como? Chiamata che può ridargli un po' di spensieratezza, gli serve. Porterebbe esperienza in una squadra dalle tante particolarità”.

“Colpani? Con Italiano può starci eccome”

Su Colpani, obiettivo della Fiorentina: “Dimensione corretta perché deve ancora completare il proprio percorso. Prima parte della scorsa stagione straripante, seconda parte normale. Ma le qualità tecniche meritano un salto rispetto al Monza, di certo non lo vedo titolare a lottare per lo Scudetto. In un Bologna, nel calcio di Italiano, può starci eccome”.