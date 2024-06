Belotti e i dubbi sul Como, ma niente Fiorentina. La conferma diretta di Pradè, non disposto a trattare per una permanenza

L'attaccante ex Fiorentina Andrea Belotti è alla ricerca di risposte sul suo futuro. Il Como ha chiuso un accordo per lui, c'è intesa totale con la Roma, ma il classe ‘93 è titubante davanti alla proposta aspettando altro, tra cui il contatto con il club viola. Ma arriva la conferma che la Fiorentina non è un’opzione.

Pradè non tratta, nessun ritorno per Belotti

Secondo quanto riportato da Il Tempo e dal giornalista Filippo Biafora, il ds viola Daniele Pradè ha già avuto un contatto con Belotti e il suo entourage. Da parte della Fiorentina non c'è la disponibilità di trattare per un'eventuale permanenza.