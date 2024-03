Vittoria pesante per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni all'Europeo. Solo qualche minuto per Kayode

Bella vittoria per l'Italia Under 21 del commissario tecnico Carmine Nunziata, che porta a casa tre punti pesantissimi nel girone di qualificazione al prossimo Europeo. A Cesena gli Azzurrini battono la Lettonia per 2-0.

Spazio per Kayode solo alla fine

L'Italia sblocca la gara dopo mezz'ora con la rete di Casadei. I padroni di casa dominano senza nessun rischio, sprecano anzi tante opportunità per raddoppiare. Il secondo gol arriva, nel finale, e lo segna Fabbian.

Rimane in panchina il centrocampista della Reggiana Alessandro Bianco. In campo, invece, Michael Kayode, ma solo per quattro minuti più recupero. Il terzino della Fiorentina entra all'86°.