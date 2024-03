Buona, buonissima la prima per l'Italia Under 19. Tante note liete nell'esordio della Nazionale nel girone di qualificazione all'Europeo di categoria del prossimo giugno in Irlanda del Nord. I campioni d'Europa in carica battono la Scozia per 1-3 a Lignano Sabbiadoro.

Il resoconto della gara

Apre la gara Kevin Zeroli al venticinquesimo minuto, per il vantaggio degli Azzurrini. L'Italia accelera nella ripresa e ha tante occasioni per raddoppiare; lo fa Simone Pafundi con un bolide da fuori area a venti dalla fine. La Scozia si scuote e dimezza subito lo svantaggio con un destro precisissimo di David Watson, imparabile. I ragazzi di Corradi la chiudono sempre grazie a Pafundi e a una sua invenzione, un filtrante millimetrico che serve Marco Romano, perfettamente inserito in area di rigore, che mette in porta il definitivo 1-3.

Entra anche il viola Harder

C'è spazio anche per il centrocampista della Fiorentina Primavera Jonas Harder. Il classe 2005 entra al 76° e si regala un quarto d'ora in campo.

Appuntamento ai prossimi impegni per l'Italia, che si giocherà le altre due partite del girone in questa sosta: sabato 23 contro la Repubblica Ceca, martedì 26 contro la Georgia.