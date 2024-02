Allenamento congiunto tra Fiorentina e Prato. Confermati i problemi fisici per Arthur, ma c'era un altro assente

Nel primo pomeriggio la Fiorentina ha effettuato un allenamento congiunto con i dilettanti del Prato. Di fatto un'amichevole in cui i viola sono andati in doppia cifra, ma che è risultata utile soprattutto per capire la condizione di alcuni giocatori.

Arthur ancora ai box

Non ha preso parte all'allenamento Arthur, che dunque si conferma alle prese con dei problemi fisici che ne mettono a rischio la presenza contro il Frosinone. Stesso discorso per Christensen, che non ha ancora recuperato dal lieve infortunio patito nelle scorse settimane.